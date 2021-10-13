Легкоатлетка Клишина снялась в обтягивающих шортах

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала фотографии в спортивной экипировке. Пост доступен в Instagram спортсменки.

30-летняя россиянка снялась в обтягивающих шортах от бренда DRYWORLD. Пост Клишиной набрал более 15 тысяч лайков спустя 11 часов после публикации.

Клишина неоднократно публикует откровенные снимки. В частности, 3 октября спортсменка выложила в Instagram снимок в красном бикини. В августе она делилась с подписчиками фотографиями в купальнике на фоне озера Комо.

На прошедших летом Олимпийских играх в Токио россиянка не сумела выйти в финал турнира по прыжкам в длину. Во время квалификации Клишина получила травму и была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.