В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

В Северной Осетии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части граждан

В Северной Осетии вводится обязательная вакцинация от коронавируса для части жителей региона. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Там объяснили, что прививку обязаны сделать государственные и гражданские служащие, а также работники сферы услуг, к которым относятся сотрудники общепита, ЖКХ и туризма.

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что охват вакцинацией должен быть не менее 80 процентов жителей Северной Осетии.

Ранее о введении обязательной вакцинации в ряде сфер рассказали власти Чукотки. В регионе необходимо будет сделать прививку сотрудникам сфер обслуживания, рыболовства и здравоохранения.