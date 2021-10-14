Бездомный пристыдил купившего ему еды мужчину за лишний вес

Житель Канады купил бездомному еду в «Макдоналдс» и был пристыжен за лишний вес. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах 35-летний Стюарт Джеффри (Stuart Jeffery) рассказал, что решил выпить кофе и съесть бургер в упомянутом ресторане быстрого питания. Возле заведения он встретил мужчину, который попросил у него мелочь. Канадец объяснил, что у него не было с собой лишних наличных денег. Вместо этого он решил купить ему еду.

Джеффри взял для него стакан кофе и бигмак и пожелал хорошего дня. «Я передаю ему еду и говорю: “Хорошего тебе дня!”, а он отвечает: “Да, только на будущее один совет — я бы на твоем месте отказался от “Макдоналдса””», — высказался автор ролика и рассмеялся, объясняя, что бездомный упрекнул его в наличии лишних килограммов.

Видео стало вирусным и набрало 2,6 миллиона просмотров и 350 тысяч лайков. Пользователей сети рассмешил рассказ Джеффри, и они принялись делиться похожими историями в комментариях под роликом. «Однажды я дала бездомному на перекрестке немного денег, и он сказал, что мне стоит помыть мою машину», «Как-то я дала мужчине на улице 20 долларов (1400 рублей), и в ответ он поблагодарил меня и сказал: “Не волнуйся, не всем парням нравятся худые женщины”», «Когда я была на восьмом месяце беременности и дала бездомному поесть, он сказал, что я хожу, как лошадь», — писали они.

В апреле бездомный случайно попал в объектив фотографа и прославился в сети из-за внешности. Фотограф с никнеймом afolabi_lagos рассказал в Twitter, что команда увидела на месте съемки спящего под мостом молодого мужчину и предложила ему принять участие в фотосессии вместо модели. Его переодели в черный лонгслив с высоким горлом, зеленый костюм из пиджака и брюк, коричневые туфли и головной убор.