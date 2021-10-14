Деми Мур смутила фанатов фотографией с мужским половым органом

Американская актриса и манекенщица Деми Мур сфотографировалась с необычной статуей и смутила подписчиков. Снимок появился на ее странице в Instagram.

58-летняя знаменитость поделилась кадрами с отдыха в Париже, куда она отправилась вместе с 30-летней дочерью Скаут Уиллис. На размещенном снимке модель позирует в платье длины макси красного цвета бренда Fendi и рыжих сапогах в ковбойском стиле. Ее запечатлели рядом с каменной скульптурой, выполненной в виде мужского полового органа белого цвета.

«Восхищаюсь искусством», — подписала фотографию Мур, которая набрала 151 тысячу лайков. Поклонников удивил пост звезды, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Что это вообще такое, Деми?», «Жесть, что у нее в голове», «Смешно и странно», «Выглядишь потрясно, но фон странный», «Очень смешно», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре Деми Мур появилась на публике в оголяющем грудь наряде без белья. Она посетила показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже. Папарацци засняли ее в объемном черном комбинезоне без рукавов, который оформлен обнажающем грудь сетчатым вырезом.