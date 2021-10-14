В Нижнем Новгороде опровергли жалобу главы региона в ФСБ на Прилепина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не писал в ФСБ жалобу на сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Захара Прилепина. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает ТАСС.

«Информация полностью не соответствует действительности. Ее распространение преследует провокационные цели. Никаких заявлений не было», — опровергли данные о жалобе в пресс-службе.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что за неделю до выборов в Госдуму нижегородский губернатор написал заявление на Прилепина. «Никитин сообщил в ФСБ, что Прилепин готовился совершить преступление против основ конституционного строя и безопасности государства», — заявил источник издания.

Так, по словам собеседника Znak.com, Прилепин грозился привезти в регион 300 ополченцев из Донбасса и захватить администрацию области в случае, если его партия не наберет около 15 процентов на выборах депутатов Госдумы. Однако, как отметил, источник, жалоба Никитина была оставлена без движения, так как в ответ на доклад местной ФСБ в Москве «просто покрутили пальцем у виска».

В середине сентября Прилепин действительно говорил, что привез в Нижегородскую область 200 ополченцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) для наблюдения за выборами. Тогда он отмечал, что бойцы будут отстаивать интересы, однако не уточнил, о каких именно интересах донецких ополченцев в России идет речь.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в России с 17 по 19 сентября, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» набрала 7,46 процента голосов. Думская фракция была сформирована из 27 депутатов.