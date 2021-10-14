В Кремле оценили необходимость повторной вакцинации Путина

Песков: решение о повторной вакцинации Путина будет зависеть от рекомендаций врачей

Решение о необходимости повторной вакцинации от коронавируса президента России Владимира Путина будет принято исходя из рекомендаций специалистов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин внимательно относится к вопросу ревакцинации. Как только медики примут решение о ее необходимости, глава государства сделает повторную прививку, отметил Песков.

О том, что президент Путин сделал прививку от COVID-19, стало известно 23 марта. Сразу после процедуры в Кремле отчитались о хорошем самочувствии российского лидера. Сам президент рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Название вакцины в Кремле раскрывать не стали, но указали, что речь идет о двухкомпонентном препарате.

Позднее стало известно, что глава государства вакцинировался «Спутником V», об этом он сообщил в ходе прямой линии. Путин объяснил, что раньше не раскрывал название препарата, потому что не хотел создавать какой-либо вакцине конкурентное преимущество.