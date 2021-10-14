Армения получила от России 100 тысяч вакцин для военнослужащих

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Армению на авиабазу «Эребуни». О поставке агентству «Sputnik Армения» сообщил второй секретарь посольства России в республике Игорь Ратушняк.

По его словам, полученные 100 тысяч доз препарата будут использованы для вакцинации армянских военнослужащих. «Этот груз предназначен для Министерства обороны Армении в рамках ранее достигнутых договоренностей между руководителями оборонных ведомств России и Армении», — отметил Ратушняк.

11 октября в Москве провели переговоры министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Аршак Карапетян. В ходе встречи они обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на границе Армении и Азербайджана, а также проблемы региональной безопасности и борьбу с пандемией.

Ранее стало известно, что Ереван начал техническую подготовку к запуску производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Он будет проходить под контролем специалистов из Москвы. При этом точные сроки начала выпуска препарата пока не называются.

По последним данным, с начала пандемии в Армении коронавирусом заразились более 266 тысяч человек. Жертвами инфекции стали почти 5,5 тысячи пациентов. Полный курс вакцинации прошли почти 145 тысяч граждан — около пяти процентов жителей страны.