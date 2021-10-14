Ширвиндт отпустил пошлую шутку про Госдуму во время ухода из Театра сатиры

Актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт встретился с труппой Театра сатиры, пост художественного руководителя которого покидает, обсудив возможность стать президентом заведения. Во время беседы с артистами он отпустил пошлую шутку про Госдуму России, пишет «Московский комсомолец».

Бывший худрук театра на предложение стать президентом напрямую отвечать отказался, однако проголосовал поднятием руки против этого назначения, в то время как его коллеги проголосовали за. Он назвал должность президента театра мистикой и подчеркнул, что может быть президентом подземного перехода. «Я бы стоял с протянутой рукой», — сказал артист.

«Я понимал, что в новом сезоне придет новый худрук и мои задумки его могут не устроить. Мы тоже современные люди и патриоты, принимаем нашего нового друга в тот же день, когда назначается председатель Госдумы. Там страшные дебаты. Знаете, что общего между Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко в ж...», — заявил Ширвиндт.

8 октября стало известно, что новым худруком Театра сатиры станет актер Сергей Газаров. При этом он продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. О том, что Ширвиндт покинет пост художественного руководителя Театра сатиры, стало известно 27 сентября. Сообщалось, что такое решение принято из-за состояния здоровья артиста.