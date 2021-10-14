Google поможет компаниям сократить выбросы углерода

Облачная служба Google предоставила своим клиентам бесплатный инструмент, который поможет отслеживать и сокращать выбросы углерода. Этот шаг – часть стратегии Google по борьбе с изменением климата, пишет Bloomberg.

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Как сообщила корпорация в своем блоге, благодаря инструменту Carbon Footprint компании-пользователи сервиса Google Cloud смогут составить представление о валовых выбросах углерода, которые возникают из-за использования электроэнергии в процессе их работы с облачным хранилищем.

Программа позволит отслеживать рост выбросов с течением времени и предложит советы по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. В частности, подскажет лучшее место для размещения энергоемких ресурсов облачных вычислений и вовремя порекомендует удалить неиспользуемые проекты.

Сведения о своем углеродном следе можно будет разместить на платформе учета выбросов углерода Salesforce Sustainability Cloud для создания общей прозрачной отчетности. Участие в проекте уже приняли компании Atos, Etsy, HSBC, L'Oréal, Salesforce, Thoughtworks и Twitter.

Ранее сервис Google Maps уже начал подсказывать автомобилистам маршруты с низким углеродным следом. Компания Google является углеродно-нейтральной с 2007 года и позиционирует свои облачные хранилища как самые экологически чистые в мире.