США вернулись в Совет по правам человека ООН

По решению Генассамблеи США вошли в состав СПЧ ООН после трех лет отсутствия

По решению представителей стран-членов Генеральной Ассамблеи (Генассамблеи) ООН, США вернулись в состав Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН). Об этом сообщает ТАСС.

Помимо США, в состав СПЧ вошли еще 17 государств — Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Малайзия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория. Голосование прошло на безальтернативной основе. США вышли из СПЧ в 2018 году и вернулись после трех лет отсутствия.

На сегодняшний день в организации состоят 47 государств. Треть из них ежегодно переизбирается, в том числе и Россия. За ее членство в совете в октябре 2020 года проголосовали 158 стран.

24 февраля 2021 года президент США Джо Байден «смиренно» попросил Генассамблею позволить его стране вернуться в СПЧ. В 2018 году тогдашний американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из состава совета, обвинив СПЧ в предвзятом отношении к Израилю, а также осудив членство Венесуэлы, Китая и Кубы.