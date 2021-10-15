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В России подали заявку на регистрацию новой вакцины от коронавируса

ФМБА подал заявку на регистрацию препарата от коронавируса «МИР-19»
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию препарата от коронавируса «МИР-19». Информация об этом опубликована на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Дата регистрации входящего номера — 14 октября 2021 года, говорится в реестре.

Ранее представитель ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко заявила, что у «МИР-19» отсутствуют серьезные побочные эффекты. Это стало известно после проведенных исследований по результатам первой фазы клинических испытаний.

«МИР-19» является двухкомпонентной вакциной от COVID-19. По словам Крючко, препарат нужно будет вдыхать с помощью ингалятора через специальную маску.

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