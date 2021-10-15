Самое большое граффити в Заполярье украсило стену одного из домов

В Мурманске на подпорной стене дома за месяц создали 900-метровое граффити

Подпорную стену одного из домов на улице Гвардейской в Мурманске украсили 900-метровым граффити. Это самый большой рисунок, посвященный истории Заполярья, сообщает «Комсомольская правда».

Председатель регионального отделения Союза художников России Мария Михайленко, иллюстраторы Юрий Шачнев и Иван Епихов создавали этот объект в течение месяца.

«Мурал "История мурманских стен" представляет все муралы советского времени, которые изображены на панелях наших мурманских домов. Создатели объекта еще раз вспомнили историю, но сделали это ярко и красиво», — отметили в пресс-службе правительства региона.

На 900-метровом изображении разместили петроглифы и знакомые жителям Заполярья места.

Муралом называют разновидность монументальной живописи на габаритных зданиях и других архитектурных сооружениях. Обычно такое изображение наносят на вертикальную поверхность глухих стен жилых домов, коммерческих объектов или заборов.

Ранее иркутская художница Татьяна Закирова решила превратить подземные переходы города в арт-объекты. Девушка планирует нарисовать там яркие граффити от пола до потолка.