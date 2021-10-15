В Чечне ответили на обвинения в тайной поездке Кадырова в Турцию

Чеченская делегация с главой Чечни Рамзаном Кадыровым не скрывала своего местоположения в Турции. Об этом заявил министр информации и помощник руководителя региона Ахмед Дудаев в своем Instagram-аккаунте. Перевод его обращения публикует издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Таким образом Дудаев ответил на обвинения, прозвучавшие со стороны критиков руководства республики. Блогеры, в том числе проживающий в Турции Хасан Халитов, заметили, что перемещения Кадырова по стране были тайными и освещались постфактум.

«Вы думаете, что кто-то будет скрывать свое местоположение из-за того, что вы находитесь там? Кто вы такие по-вашему? Это же вы бежите от нас, а не мы от вас. Вы не должны никого искать — это вас ищут. Это вы постоянно прячетесь по разным щелям, как крысы», — заявил Дудаев.

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По его словам, в соцсетях сразу публиковали видео и фото с поездки, а не после того, как делегация покидала эти места. В подтверждение слов Дудаев показал скриншоты из сторис-архива неофициальной страницы главы Чечни в Instagram. На них указаны даты публикации — 11 и 12 октября. Кроме того, министр напомнил, что публикации делал также блогер Гусейн Гасанов, который был в Турции с ними.

Ранее Хасан Халитов назначил встречу Дудаеву и личному охраннику главы региона. По его словам, он пытался связаться с чеченской делегацией. Кроме того, Халитов продемонстрировал экран своего смартфона, на котором заметно, как он шлет владельцу номера, якобы принадлежащего Дудаеву, данные о своем местоположении.

Незадолго до этого Дудаев на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором они вместе с Кадыровым и блогером Гусейном Гасановым проводят время в Турции. Министр уточнил, что они были в Белеке, Кемере; глава Чечни добавляет, что также в Анталии. «Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет», — говорит Кадыров на видео. «Видимо, сбежали», — говорит Дудаев. «Сбежали», — отвечает Кадыров. Дудаев предположил, что все критики чеченских властей «дружно скрылись чтобы переждать до лучших времен и начать свои угрозы сразу же после нашего возвращения в Чеченскую Республику».

В сентябре сообщалось, что в Ачхой-Мартановском районе Чечни похитили брата и отца Халитова. По словам уроженца республики, в Москве также был похищен и вывезен в Чечню его брат-близнец Хусейн. Блогер сообщил о похищении после появления информации о том, что в Стамбуле неизвестные избили сторонника Кадырова. Авторы анонимного блога утверждают, что избитый знакомился в Турции с чеченцами, желавшими вернуться на родину, и обещал решить их проблемы. Однако по приезде в Чечню их задерживали.