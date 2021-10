Неизвестный купил квартиру в самом высоком здании мира с огромной скидкой

Неизвестный покупатель потратил 40,83 миллиона долларов на пятикомнатную квартиру в самом высоком здании мира, пишет New York Post. Жилплощадь он приобрел с огромной скидкой в 35 процентов — изначально владелец запрашивал 63 миллиона долларов.

Квартира занимает весь 112-й этаж Central Park Tower и имеет площадь в 622 квадратных метра. По данным источника издания, сделка была заключена во время локдауна, когда цены на недвижимость упали. Через окна квартиры, встроенные от пола до потолка, виден Центральный парк. Кроме того, гостиная имеет высоту в два этажа, а главная спальня занимает площадь в 74 квадратных метра. В квартире также расположено несколько гардеробных и угловая кухня для личного шеф-повара.

Роскошную квартиру в Central Park Tower продали на 35 процентов дешевле вскоре после аналогичной сделки с жилплощадью на 93-м этаже здания. Недвижимость купили за 28,58 миллиона долларов — эта сумма на четверть меньше первоначальной цены в 38,75 миллиона долларов.

В сентябре на продажу выставили самый дорогой дом в США. Эксперты предполагают, что поместье также будет продано гораздо дешевле, чем рассчитывал владелец. Застройщик особняка The One («Единственный») Нил Ниами объявил дефолт по долгу в 165 миллионов долларов, который взял на его строительство. Дом был передан в распоряжение Верховного суда округа Лос-Анджелес и готовится к продаже. The One — это огромное ультрасовременное поместье, расположенное на вершине холма Bel Air с видом на Лос-Анджелес. В доме девять спален, несколько кухонь, ночной клуб, боулинг с четырьмя дорожками, гостиная, тренажерный зал, театр на 50 мест и подземный гараж на 50 автомобилей.