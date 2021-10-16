В Госдуме отреагировали на желание бразильца играть за сборную России по футболу

Депутат Милонов о бразильце Клаудиньо в сборной России: нам не нужен никчемный секонд-хенд

Нужно выращивать своих чемпионов, а не «покупать никчемный секонд-хенд». Такое мнение в беседе со «Спорт-Экспрессом» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так политик отреагировал на желание бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо выступать за сборную России. По мнению Милонова, в стране достаточно своих высококлассных футболистов.

Политик также выразил возмущение количеством денег, потраченных «Зенитом» на покупку Клаудиньо. По словам Милонова, 12 миллионов евро, в которые обошелся бразилец сине-бело-голубым, стоило потратить на футбольную школу.

В пятницу, 15 октября, Клаудиньо рассказал о готовности сыграть за национальную российскую команду Бразилец отметил, что готов сменить спортивное гражданство ради выступления на чемпионате мира.