На Украине статью Медведева назвали «вызовом для всей Европы»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что статья зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева про бессмысленность контактов с украинскими властями является «вызовом для всей Европы». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Данилова удивило отсутствие реакции официального Берлина на статью. «Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла. Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», — заявил он.

11 октября в газете «Коммерсантъ» вышла статья Димитрия Медведева, в которой политик подчеркнул, что во главе Украины в настоящее время стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В статье говорится, что украинские власти полностью зависят от «подачек» из Евросоюза и США, а украинскими спецслужбами руководят «американские патроны».

