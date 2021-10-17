В России призвали провести пиар Курильских островов

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко призвал провести пиар Курильских островов, он отметил в ходе рабочей поездки на остров Итуруп с проверкой по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, что этой части региона необходимо развитие инфраструктуры, передает «Интерфакс».

«Туризм здесь достаточно специфический, но в этом его особенность. Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике», —подчеркнул Григоренко.

Вице-премьер пояснил, что уже обсудил вопрос развития Курильских островов в качестве туристического объекта с местными властями.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страна выразила протест из-за визита российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп.

О рабочей поездке Хуснуллина и Григоренко на Дальний Восток стало известно 12 октября. В пресс-службе кабмина уточнили, что вице-премьеры намерены проверить исполнение поручений премьер-министра Михаила Мишустина. Помимо прочих объектов, они собирались посетить рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп.

