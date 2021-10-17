Жители российского региона пожаловались на скульптуру «уродцев»

Жители Нижегородской области пожаловались в сети на скульптуру молодоженов-«уродцев» рядом с ЗАГСом в городе Павлово и назвали ее «плевком в лицо». Негативные комментарии появились в паблике «Подслушано в Павлове» в социальной сети «ВКонтакте».

Один из пользователей накануне опубликовал несколько фотографий скульптуры. В подписи к ним мужчина резко высказался об арт-объекте. «Диву даюсь, и это у нас, в городе художников и мастеров», — возмутился он.

Многие комментаторы согласились с автором поста. «Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и страшилище», «В городе мастеров кузнечного дела это уродство, как плевок в лицо жителям! Это не по эскизам делали, это где-то купили по дешевке. И чем дальше, тем хуже», — раскритиковали скульптуру пользователи.

Один из комментаторов назвал молодоженов «уродцами» и отметил, что они уже несколько месяцев пугают людей. «Я давно по ним вопрос поднимал и в администрацию направлял. Но чувства прекрасного нашим чиновникам явно не хватает. По-моему, они даже воронежскую Аленку переплюнули», — написал он.

Ранее сообщалось, что жители города Нововоронеж Воронежской области раскритиковали памятник «Аленке», основательнице села Новая Аленовка, за пугающее лицо и непропорциональные размеры. В сети окрестили скульптуру «памятником Русской Смерти». После волны критики арт-объект продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей и установили в Сити-парке «Град» в Рамонском районе.