Россия сняла часть антиковидных ограничений для иностранцев

В Telegram-канале консульского департамента МИД России появилось объявление о снятии части антиковидных ограничений для иностранцев. Теперь в Россию смогут въезжать семьи иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на российской территории.

Под членами семьи подразумеваются супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители. Для этой категории граждан разрешается въезд в Россию при предъявлении документа, подтверждающего степень родства (например, свидетельство о браке или рождении) или установление опеки (попечительства).

Если родственник проживающего в России иностранца имеет гражданство страны, с которой российская сторона не достигла соглашения о безвизовых поездках, то иностранец (или лицо без гражданства) должен оформить члену своей семьи официальное приглашение. Для этого ему необходимо обратиться в МВД России. На основании приглашения консульское отделение выдаст визу его родственнику.

14 октября стало известно, что Россия снимает ограничения на полеты в Египет. Речь идет о путешествиях в курортные города Хургада и Шарм-эш-Шейх. Отправиться на эти курорты россияне смогут с 9 ноября из городов, в которых восстановлено международное авиасообщение.