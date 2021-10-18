Основатель «Мужского государства» ответил на вопрос о возвращении в Россию

Основатель и лидер «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков ответил на вопрос о возвращении в Россию. По его словам, он не вернется в страну до тех пор, пока в ней существуют «двойные стандарты». Его слова приводит News.ru.

Поздняков признался, что временами скучает родине и близким людям, однако возвращаться в страну не планирует. «Вот если ФСИН признают экстремистским сообществом — тогда вернусь в Россию, тогда я буду понимать, что это работает во все стороны», — заявил он.

18 октября Нижегородский суд признал объединение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Отмечалось, что движение не было зарегистрировано в установленном порядке, на деятельность его сторонников поступали жалобы. Поздняков в ответ на это заявил, что не считает «Мужское государство» экстремистской организацией, так как, по его словам, деятельность движения «не выходила за пределы интернета».

12 октября мессенджер Telegram заблокировал каналы лидера «Мужского государства». Тем не менее запасной Telegram-канал Позднякова с более чем 50 тысячами подписчиков продолжал работать, как и канал, с помощью которого его сторонники координировали рейды.

В настоящий момент Поздняков проживает на Северном Кипре. 5 октября он рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что в долгосрочной перспективе планирует вернуться в Россию.