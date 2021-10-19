Популярная пляжная страна ужесточила правила пребывания для россиян

Власти Доминиканской Республики ввели антиковидные ограничения на пребывание в стране для иностранных туристов, в том числе из России. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 18 октября для посещения общественных мест лицам старше 12 лет потребуется либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации любым препаратом от COVID-19. Ужесточение правил коснулось баров, ресторанов, дискотек, клубов, торговых центров, магазинов, казино, спортивных и иных развлекательных учреждений, которые располагаются за территорией отеля.

При этом отмечается, что правила въезда на популярный пляжный курорт не изменились — россияне по-прежнему не обязаны предоставлять при пересечении границы ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации.

Как заявили эксперты АТОР, ограничения не повлияют на отдых туристов, так как большинство гостиничных комплексов работают по системе «все включено» и имеют все необходимое для комфортного пребывания.

Ранее в сентябре россиянам, которые проживают в регионах, назвали оптимальную стоимость отдыха в Доминикане. Например, тур на двоих с вылетом из Казани и размещением в четырехзвездочной гостинице по системе «все включено» обойдется в 147 тысяч рублей за десять ночей. Аналогичные путевки с вылетом из Уфы или Екатеринбурга будут стоить примерно 153,5 тысячи рублей.

