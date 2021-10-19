Популярный курорт оказался на грани исчезновения

Островное государство Мальдивы оказалось на грани исчезновения из-за повышения уровня моря. Если крупнейшие в мире загрязнители окружающей среды не будут действовать быстро и слаженно для борьбы с изменением климата, популярный курорт уйдет под воду к концу XXI века, сообщает CNBC со ссылкой на министра окружающей среды, изменения климата и технологий Мальдив Аминат Шауну.

Из 1,19 тысячи Мальдивских островов 80 процентов находятся на метр выше уровня моря. Ученые предполагают, что к 2100 году уровень моря может подняться на 1,1 метра. По словам Шауны, 90 процентов островов сталкивались с наводнениями, а 97 процентов подверглись эрозии береговой линии. Среди них 64 процента испытали серийную эрозию. «Изменение климата реально, и мы — самая уязвимая страна в мире», — сказала Шауна.

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Уровень мирового океана поднимается из-за климатических изменений во всем мире. Ученые из службы по изменению климата Евросоюза Copernicus зафиксировали, что из-за тающих ледников уровень Мирового океана поднялся с рекордной за все время наблюдений скоростью. При этом сильнее всего нагрелась поверхность Северного Ледовитого океана — на него приходится около четырех процентов общемирового потепления в 0,015 градуса Цельсия в год.

Шауна предупредила, что страны G20, на которые приходится 75 процентов мировых вредных выбросов, должны принять меры для сдерживания повышения температуры на 1,5 градуса по Цельсию. Для достижения цели необходимо придерживаться углеродно-нейтральной политики и взять обязательства по декарбонизации. «В 2021 году мы увидим пятипроцентное увеличение выбросов в развитых странах. Никто не слышит то, что мы [Мальдивские острова] переживаем экстремальные погодные явления», — сказала Шауна.

В 2015 году почти 200 стран подписали Парижское климатическое соглашение, целью которого является сдерживание роста глобальной температуры выше 1,5 градуса по Цельсию — порога, которого, по словам ученых, будет достаточно, чтобы предотвратить наихудшие последствия глобального потепления. Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что растущий уровень Мирового океана может уничтожить в скором времени мелкие островные государства. Альянс 39 прибрежных и низинных стран, в числе которых Сингапур, Сейшельские острова, Фиджи, Доминиканская Республика, Куба, Багамы и другие малые островные государства, призвал развитые страны сделать все возможное, чтобы глобальное потепление не привело к повышению температуры более чем на 1,5 градуса.

ООН отметила, что сокращение выбросов углерода по всему миру поможет остановить глобальное потепление, но уровень моря продолжит повышаться. По мнению ученых, для того, чтобы устранить проблему, миру необходимо сократить выбросы метана.