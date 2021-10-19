Собянин рассказал о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19

Количество госпитализированных с тяжелой формой COVID в Москве растет ежедневно. Кроме того, вдвое выросло число пациентов в крайне тяжелом состоянии. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Столичный градоначальник пояснил, что эпидемиологическая обстановка в городе ухудшилась. Если в конце лета в Москве госпитализировали 400-500 человек в день, то теперь в больницах оказываются ежедневно 1200-1500 человек, отметил он.

«В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», — подчеркнул Собянин.