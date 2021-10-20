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Россия запросила у ряда стран помощь в расследовании геноцида в годы войны

Генпрокуратура России направила в шесть стран запрос на помощь в расследовании геноцида
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Фото: Pixabay

Россия запросила у ряда стран правовую помощь в расследовании геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Запросы были направлены в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию, сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов, передает РИА Новости.

Некоторые государства предоставили следствию информацию. Генпрокуратура организовала взаимодействие с соответствующими органами.

«Так, в соответствии со статьей 453 УПК РФ и на основании положений международных договоров Российской Федерации в компетентные органы Германии, Канады, Латвии, Польши, США и Эстонии направлены запросы о правовой помощи. По некоторым из них получена интересующая следствие информация, по другим осуществляется контроль их исполнения», — заявил Иванов.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в России подготовлен законопроект, нормативно закрепляющий понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Инициатива закрепляет незыблемость принципов международного права, которые признаны Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала.

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