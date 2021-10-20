Самолет с игроками клуба КХЛ совершил экстренную посадку

Самолет, на борту которого находилась команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур», совершил экстренную посадку в аэропорту Бегишево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Boeing 737-8 с игроками, тренерами и персоналом клуба вылетел в Хабаровск после игры с нижнекамским «Нефтехимиком», но через 20 минут после взлета появилась информация о разгерметизации передней двери. Пилоты приняли решение вернуться в Бегишево и совершить экстренную посадку. Она прошла успешно, никто не пострадал.

Спортсменам пришлось ожидать замены самолета. Представители «Амура» вылетели в Хабаровск через несколько часов. Выездная встреча хабаровчан с «Нефтехимиком» прошла во вторник, 19 октября. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В сентябре 2011 года произошла авиакатастрофа с участием ярославского «Локомотива». Все находившееся на борту члены хоккейной команды погибли.