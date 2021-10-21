Россиян предостерегли от провоза зловонных продуктов в поездах

Россиянам порекомендовали отказаться от копченой колбасы, яиц и рыбы в поездах

Россиянам назвали семь продуктов, которые не следует брать с собой в поезд из-за резкого и въедливого запаха. Об этом предостерегли специалисты портала «Тонкости туризма».

Самым зловонным перекусом стала копченая колбаса и мясная гастрономия. Несмотря на распространенность продукта в качестве перекуса у россиян, специалисты рекомендуют от него отказаться, или выбирать вареные изделия. Кроме того, неприятный запах исходит и от домашних котлет и вареной курицы — так как находящийся в составе белок при контакте с воздухом начинает окисляться.

Еще один традиционный продукт в поездах для многих россиян — вареные яйца, которые в замкнутом пространстве начинают источать запах сероводорода. Также «настоящим испытанием для пассажиров» названа рыба в любом виде: жареная, вареная, копченая, соленая и вяленая.

Не менее распространенный продукт в дальних поездках — лапша быстрого приготовления — также обладает специфическим запахом. Помимо прочего, различные пирожки с начинками, особенно с рыбой и мясом, источают зловоние даже через упаковку.

Специалисты отметили, что свежие овощи и фрукты не обладают неприятным запахом. Так же как и сладкая выпечка, отдельные виды сыров, каши быстрого приготовления, печенье и конфеты.

Ранее в сентябре пассажир купил билет в первый класс поезда и оголодал. Мужчина рассказал, что решил приобрести билет по более дорогому тарифу, понадеявшись на высокий уровень сервиса. Однако вместо обещанного обеда путешественнику принесли один тост, чашку чая и хлопья с молоком.