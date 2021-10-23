Назван процент собирающих биометрию россиян микрофинансовых организаций

Около 30 процентов российских мирофинансовых организаций (МФО) собирают биометрические данные своих заемщиков, такое количество назвал в беседе с ТАСС председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев.

По его словам, это происходит в основном с помощью голосовых технологий в колл-центрах, функций распознавания лица и сканирования отпечатков пальцев для входа в мобильное приложение. Он уточнил, что речь идет о запросе, обработке и хранении информации, но не о получении статуса оператора сбора данных для Единой биометрической системы (ЕБС).

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В настоящее время сбор биометрии не обязателен для МФО, аккумулировать эти сведения в системе для удаленной идентификации личности должны банки с универсальной лицензией.

В большинстве опрошенных ТАСС микрофинансовых организациях сообщили, что не планируют собирать биометрические данные в ближайшее время. Там, однако, отметили, что этот сервис позволит снизить процент мошенничества и даст возможность выдавать клиентам более крупные суммы займов.

Ранее РБК сообщил, что отечественные банки не смогли вовремя научиться удаленно распознавать россиян и частично перевести обслуживание в режим без посещения офисов. Кредитные организации попросили Центробанк (ЦБ) отложить применение закона о дистанционном обслуживании при помощи биометрии.

