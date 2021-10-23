Умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Веденин

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам в составе сборной СССР Вячеслав Веденин умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Матч ТВ».

1 октября спортсмену исполнилось 80 лет. Согласно завещанию, он будет похоронен в его родной деревне Слобода в Тульской области.

После завершения спортивной карьеры Веденин работал тренером женской команды в «Динамо», а затем вышел на пенсию и поселился в родной деревне. В 2012 году он перенес инсульт.

Веденин — двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Олимпиады-1972 в Саппоро. Советский лыжник одержал победу на дистанции 30 километров, а также в эстафете 4 по 10 километров. На тех же Играх Веденин завоевал бронзу на дистанции 50 километров. На Олимпиаде-1968 спортсмен стал вторым в гонке на ту же дистанцию.