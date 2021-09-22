Двукратный призер Олимпиад в составе сборной СССР умер в Эстонии

Двукратный призер Олимпиад советский метатель молота Тамм умер в Эстонии в возрасте 64 лет

Бывший советский метатель молота Юри Тамм умер в Эстонии на 65-м году жизни. Об этом сообщает Postimees.

Причина смерти атлета не сообщается. После окончания спортивной карьеры в 1998 году Тамм ушел в политику. С 1999-го по 2011-й он являлся депутатом эстонского парламента от Социал-демократической партии. С 2004 по 2008 год спортсмен занимал пост вице-президента Эстонского олимпийского комитета.

Тамм был двукратным призером Олимпиад. Он занимал третьи места на Играх 1980 и 1988 годов. В его активе также серебро чемпионата мира-1987. В мае 1980 года атлет метнул молот на 80,46 метра и установил мировой рекорд, но через 20 минут его партнер по сборной СССР Юрий Седых обновил достижение, превзойдя результат Тамма на 18 сантиметров.

Седых, который дважды побеждал на Олимпиадах, умер 14 сентября. Метателю молота было 66 лет.