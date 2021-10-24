«Украинских друзей» Трампа признали виновными в финансировании выборов США

Граждане Украины Лев Парнас и Андрей Кукушкин признаны виновными в незаконном финансировании выборов США. Об этом говорится в сообщении прокурора США Дамиана Уильямса, опубликованном на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов.

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Федеральное жюри присяжных в Нью-Йорке единогласно пришло к выводу, что обвиняемые незаконным способом направили деньги на промежуточные выборы 2018 года с целью «получить влияние на американских политиков и кандидатов с прицелом на получение огромных прибылей в бизнесе, связанном с легализацией марихуаны». По данным ТАСС, Парнас признан виновным в пяти эпизодах приобретения политического влияния за деньги, которые он предположительно получил от неназванного российского источника. Также его признали виновным в даче ложных показаний об источниках средств для финансирования избирательной кампании. В общей сложности ему грозит до 55 лет лишения свободы. Кукушкин признан виновным в двух эпизодах содействия Парнасу, в общей сложности ему грозит до десяти лет лишения свободы.

2 октября 2019 года Deutsche Welle включила предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса в список украинских «друзей» действующего в то время президента США Дональда Трампа. Уточнялось, что американский лидер заявил о них в скандальном телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они якобы помогали Джулиани контактировать с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.