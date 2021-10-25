Российская каратистка снялась в эротической фотосессии

Бронзовая призерка чемпионата мира по карате Дарья Тулякова снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Об этом сообщается на сайте издания.

«Она сразила нас наповал. Хорошо, что хоть не придушила черным поясом (хотя мы были бы не против)», — говорится в анонсе к съемке. Фотографии россиянки доступны в ноябрьском номере журнала.

В феврале этого года в эротической фотосессии для Maxim снялась российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Журнал назвал спортсменку секс-символом фигурного катания, а ее «аппетитную» фигуру — сводящей с ума.

Тулякова входит в состав сборной России. Спортсменка выступает в дисциплине ката (проведение поединков с воображаемым противником).