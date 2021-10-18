Легкоатлетка Клишина снялась в коротком пляжном платье

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала фото с отдыха в Майами. Пост доступен в Instagram спортсменки.

30-летняя прыгунья в длину снялась в коротком белом пляжном платье на катере. За 22 часа пост набрал более восьми тысяч лайков.

13 октября Клишина предстала перед подписчиками в обтягивающих шортах. Россиянка регулярно публикует откровенные снимки. В частности, 3 октября Клишина выложила в Instagram снимок в красном бикини. В августе она снялась в купальнике на фоне озера Комо. У спортсменки 370 тысяч подписчиков в Instagram.

На Олимпиаде в Токио Клишина не сумела выйти в финал турнира по прыжкам в длину. Во время квалификации легкоатлетка получила травму и была вынуждена покинуть стадион на инвалидной коляске.