Кандидата в главы МИД Германии и главу партии «Зеленых» Анналену Бербок не без оснований обвиняли в фальсификации различных эпизодов своей биографии. Об этом напомнил в разговоре с изданием «Украина.ру» немецкий публицист Феликс Шультесс.

Шультесс уточнил, что говорит о случаях, когда журналисты обнаружили приукрашенные моменты в биографии Бербок.

«Это касается ее докторской диссертации, того, где она работала, какими ресурсами она заведовала. Все эти моменты она несколько приукрашивала. Например, она могла написать о себе, что руководила тем-то, но на самом деле не руководила, а просто была в команде. Немцы к подобным вещам очень чувствительны», — подчеркнул собеседник издания.

В том же интервью публицист назвал «катастрофой для немецко-российских отношений» ситуацию, в которой «Зеленые» войдут в состав правящей коалиции Бундестага.

Ранее сообщалось, что Бербок обвинила Россию в намеренном сокращении поставок газа в Европу. Она отметила, что таким образом Кремль добивается ускорения процесса запуска трубопровода «Северный поток-2»

