180-килограммового бывшего соперника Федора Емельяненко нокаутировали пощечиной

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Зулузиньо потерпел поражение на турнире по пощечинам Punchdown в Польше. Видео с фрагментом поединка в Twitter опубликовал пользователь zaspany_34.

180-килограммовый спортсмен был нокаутирован поляком Каролем Филасиньски. Бразилец сначала отправил соперника в нокдаун, а затем сам оказался на полу. Рефери досрочно прекратили поединок.

Зулузиньо — бывший соперник российского бойца ММА Федора Емельяненко. Спортсмены встречались 31 декабря 2005 года в Японии. Россиянин одержал досрочную победу.

43-летний Зулузиньо известен по выступлениям в японской организации Pride. Бразилец провел 23 боя на профессиональном уровне в MMA. В его активе 14 побед и девять поражений.