Депутат Рады рассказал о послании Зеленскому от Путина в словах Лаврова

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал о послании президенту Украины Владимиру Зеленскому от российского лидера Владимира Путина, которое скрывалось в словах главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению Рабиновича, Россия четко дает понять, что встреча в «нормандском формате» на уровне лидеров стран будет возможна, если Украина начнет выполнять минские договоренности. В связи с этим он процитировал высказывание Лаврова, который вспомнил о юмористическом прошлом Зеленского.

«Если речь идет о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и сказать: "Вот вы видите, как мы стараемся". Это одно. Но даже в известном "Квартале 95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителя, а разыгрывали сценарии и удовлетворяли ожидания публики», — сказал глава российского МИД, добавив, что «публика ожидает выполнения минских договоренностей».

18 октября Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным в любом формате. В ответ на это Лавров отметил, что Киев регулярно делает различные, зачастую противоречащие друг другу заявления по поводу возможных контактов на разных уровнях с Москвой. «Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», — отметил Лавров и назвал подобные заявления фантазиями.