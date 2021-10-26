Контактировавший с зараженным COVID-19 Байден пришел в детский сад

Президент США Джо Байден пришел в один из детских садов города Северный Плейнфилд, в штате Нью-Джерси, несмотря на то, что в его офисе есть зараженные новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Американский лидер не только поздоровался с воспитанниками и сотрудниками детсада, но и пожал им руки, а также поиграл с детьми в конструктор. Он сказал, что ему очень нравится лего. Войдя в игровую комнату, президент забыл воспользоваться санитайзером. Однако он обработал свои руки, когда покидал ее.

Ранее стало известно, что после выступления в Северном Плейнсфилде, Байден покашлял в кулак, а после пошел жать руки жителям города, приветствовавшим его. Как указал телеканал FOX, всего неделю назад у министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса нашли COVID-19. За несколько дней до этого вакцинированный Майоркас контактировал с Байденом.