Борьба с глобальным потеплением потребует беспрецедентных отказов от угля

Соблюдение Парижского соглашения потребует от крупных стран беспрецедентного отказа от потребления угля и газа как основных источников энергии. К такому выводу пришли ученые Швеции и Норвегии, которые проанализировали эпизоды сокращения использования ископаемого топлива в 105 странах в период с 1960-го по 2018 год. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале One Earth, люди меньше потребляли нефть в ответ на угрозы энергетической безопасности в 1970-х и 1980-х годов и заменяли ее углем, газом и ядерной энергией. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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Согласно Парижскому соглашению, крупные страны должны приложить все усилия по снижению выбросов от сжигания ископаемого топлива к 2050 году, чтобы ограничить рост глобальных температур в этом столетии до 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Ученые проанализировали масштабы таких усилий и их влияние на развитие углеродоемких технологий, которые должны будут заменяться на более экологичные альтернативы.

Исследователи выявили 147 эпизодов, когда потребление угля, нефти или природного газа сокращалось более чем на пять процентов за десятилетие. В истории быстрое сокращение использования ископаемого топлива обычно ограничивалось небольшими странами, такими как Дания, но такие случаи менее актуальны для сценариев борьбы с глобальным потеплением, где сокращение должно происходить в масштабах континентов.

Тем не менее, использование некоторых видов ископаемого топлива, особенно нефти, довольно быстро сокращалось в 1970-х и 1980-х годах в Западной Европе и других промышленно развитых странах, таких как Япония. Исторически это не было связано с переходом на другие источники энергии, однако способствовало развитию конкурирующих технологий, чтобы избежать угроз энергетической безопасности.

Что касается предотвращения серьезных климатических изменений, то сильнее всего должно снижаться потребление угля в том числе в Азии и странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Около половины сценариев, совместимых с целями Парижского соглашения, предполагают, что использование угля в Азии будет сокращаться быстрее, чем в любом из исторических эпизодов. Более половины сценариев сокращения угля в странах ОЭСР также оказались беспрецедентными.