В калужском экопарке родился черный ягуар

В калужском экопарке «Биосфера» родился котенок черного ягуара. Потомство принесла самка по имени Коко. Об этом сообщила в Instagram пресс-служба экопарка.

«Коко и ее малыш прекрасно себя чувствуют. Это первые роды Коко, но она прекрасно справляется, не отходит от малыша ни на шаг», — говорится в публикации. Сотрудники «Биосферы» добавили, что детеныш — копия матери.

Позднее в Instagram экопарка появилась еще одна запись, посвященная семье ягуаров. Сотрудники отметили, что Коко наконец ненадолго отвлеклась от котенка: она поела мяса и снова отправилась нянчиться с новорожденным.

Ранее сообщалось, что на Алтае обнаружили самую пожилую пару снежных барсов. Им по 13 лет, из которых вместе пара провела 10 и даже дважды заводила котят. Сотрудники Всемирного фонда дикой природы России уверены в возрасте зверей: они наблюдают за Хораем и Гутой с 2011 года.