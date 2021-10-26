Молдавия решила купить газ у еще одной страны

Молдавия заключила контракт на покупку одного миллиона кубометров газа с голландской компанией Vitol. Об этом сообщает РБК.

Перевозчик нефтепродуктов выиграл тендер, объявленный государственной молдавской компанией Energocom. В соответствии с условиями контракта, Vitol поставит сырье в Республику в течение 27 октября.

Ранее Молдавия закупила один миллион кубометров газа у польской компании PGNiG. Отмечается, что решение приобрести топливо у альтернативного источника было принято, чтобы оценить возможность закупки у других поставщиков. В правительстве страны подчеркнули, что покупка газа у Польши никак не отразится на тарифе для потребителей.

23 октября сообщалось, что российско-молдавские переговоры по газу у заместителя руководителя Администрации президента Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по топливу заключен не был.