Захарова призвала Запад отреагировать на угрозы Украины ради Донбасса

Мария Захарова: Берлин и Париж должны дать оценку угрозам Киева о ракетном ударе по России

Берлин и Париж должны дать оценку угрозам Киева о ракетном ударе, который якобы могут нанести по территории России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что такие заявления могут повредить процессу мирного урегулирования в Донбассе. Ее слова опубликованы на сайте министерства.

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«Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч "нормандского формата", оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины — задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков», — указано в заявлении дипломата.

Речь идет о словах внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича: он уверен, что российская сторона «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время». Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой.

В ответ на это глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов сказал, что заявления Киева о направлении ракет на Москву не стоит воспринимать серьезно, так как «украинцы даже танки сделать не могут».