Ягудин оценил слова судьи из России об ориентации французского фигуриста

Ягудин призвал не расследовать слова судьи из России об ориентации французского фигуриста

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину не понравились слова российского судьи Александра Веденина о четырехкратном чемпионе мира в танцах на льду Гийоме Сизероне. Об этом сообщает Sport 24.

Спортсмен отметил, что не согласен с арбитром. При этом, по мнению Ягудина, высказывание рефери не стоит оценивать на официальном уровне и вести расследование.

«Зачем какие-то интриги, расследования, сплетни?» — спросил фигурист. Он подчеркнул, что Веденин уже объяснил свои слова.

10 октября судья, комментируя выступление Сизерона с партнершей Габриэлой Пападакис в соревновании танцевальных дуэтов на турнире Finlandia Trophy, заметил, что у пары есть минус. «Они катаются классно, но холодно. Партнер нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь», — посчитал судья. Позже он заявил, что его слова мог исказить неточный перевод.