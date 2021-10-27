Мать Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом

Мать российского певца Николая Баскова Елену госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

66-летнюю Елену Баскову доставили в одну из московских клиник после положительного ПЦР-теста на COVID-19. В связи с возрастом женщины врачи решили провести диагностическое обследование. Они оценивают состояние Елены как средней тяжести.

21 октября стало известно, что отец певицы Юлии Началовой, композитор Виктор Началов, тоже оказался в больнице, заразившись COVID-19. 64-летний музыкант пожаловался на симптомы коронавирусной инфекции: высокая температура, слабость и кашель. Началову был проведен ПЦР-тест, который показал положительный результат. Его доставили в московскую больницу с 94-процентной сатурацией. Как и мать Николая Баскова, он в состоянии средней тяжести.