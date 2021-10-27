В России подорожали маленькие квартиры в аренду

Съем компактного жилья в России подорожал на 10,9 процента с октября 2020 года

Специалисты по недвижимости федерального портала «Мир квартир» выяснили, как изменились расценки на аренду маленьких квартир в 70 городах России за год. С октября 2020-го средняя стоимость жилья площадью до 32 квадратных метров увеличилась до 13 тысяч рублей в месяц (+10,9 процента). Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Бюджетные варианты для аренды — квартиры-студии и компактные однокомнатные квартиры пользуются на рынке повышенным спросом. Из списка рассмотренных городов подобная недвижимость подорожала в 66, снижением цен на съемное жилье отметились лишь Курск (–5,4 процента), Ульяновск (–2 процента), Якутск (–1,3 процента) и Ярославль (–0,8 процента). Лидерами по росту расценок на квартиры в аренде стали Сочи (+33,3 процента), Магнитогорск (+32,1 процента), Улан-Удэ (+31,1 процента), Иркутск (+29 процентов).

«Аренда малогабариток подорожала, во-первых, в городах, где взлетели цены на продажу жилья. Из-за этого часть покупателей отказались от идеи обзавестись своим жильем и пополнили ряды арендаторов. Спрос на найм вырос и стал особенно "давить" на наиболее дешевый сегмент — маленькие квартиры. Во-вторых, существенная компенсация произошла там, где ставки аренды совсем низкие, например, в Кирове и во Владимире. Там даже прирост ставки на две тысячи рублей к октябрю 2021-го составляет 20 процентов от прошлогоднего показателя», — пояснил директор портала Павел Луценко.

В Москве и Московской области аренда квартир до 32 «квадратов» выросла за последние 12 месяцев на 7,2 и 13,7 процента соответственно. «Особенно бодро пошел процесс роста ставок после изменения условий льготной ипотеки в третьем квартале», — резюмировал риелтор.

Ранее «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» заявило о растущей популярности квартир-студий, которая может спровоцировать формирование гетто в мегаполисах страны в ближайшие пять лет. Объем предложения объектов маленькой жилплощади у девелоперов в некоторых городах уже достигает 40 процентов.