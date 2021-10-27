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Украинцам посоветовали научиться стрелять

Глава МВД Украины Монастырский призвал повышать практические навыки стрельбы у граждан
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Фото: страница Дениса Монастирського на Facebook

Уровень обращения украинских граждан с оружием должен повышаться на фоне продолжительных военных действий на востоке страны. Такое заявление сделал министр внутренних дел (МВД) Украины Денис Монастырский в Facebook после завершения чемпионата по стрельбе при министерстве.

По его словам, улучшение практических навыков стрельбы среди мирного населения необходимо для укрепления обороноспособности Украины. Глава МВД также напомнил про закон «Об основах национального сопротивления».

Монастырский указал на то, что закон вступит в силу в 2022 году и положит начало вовлеченности мирных жителей в защиту страны в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заодно посоветовав украинцам научиться стрелять.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об основах национального сопротивления. Согласно документу, в каждом регионе для защиты территориальной целостности страны будут сформированы добровольческие подразделения, которые станут составной частью Вооруженных сил Украины (ВСУ) и будут формироваться на базе территориальных общин.

В их состав также включат отдельные части Сил специальных операций. Закон позволяет при необходимости подготовить и мобилизовать все население к защите Украины. Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществляться президентом Украины и верховным главнокомандующим ВСУ.

Ранее для создания системы сопротивления Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ на 4,4 процента — с 250 до 261 тысячи человек.

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