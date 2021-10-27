Казахского пограничника осудили за организацию борделей

В Казахстане пограничника приговорили к четырем годам тюрьмы за организацию борделей

В Казахстане сотрудника пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики осудили за организацию борделей. Об этом сообщает издание Orda.

Военный суд Актюбинского гарнизона приговорил старшего сержанта подразделения авиционного пограничного контроля «Атырау» погранслужбы КНБ Арайбека Айткалиева к четырем годам тюрьмы за организацию и содержание дома терпимости.

Суд также вынес приговор соучастницам преступления — трем гражданкам Узбекистана и одной казахстанке, которые обеспечивали работу борделей. Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до трех с половиной лет.

Согласно материалам дела, в ноябре 2020 года уроженка Узбекистана по имени Дилафруз организовала в Атырау два притона, куда привозила работать своих соотечественниц.

Айткалиев помогал им пересекать границу во время коронавирусных ограничений и следил за тем, чтобы клиенты исправно платили за секс-услуги. Кроме того, в его задачи входило оказание психологического давления на тех сотрудниц, которые отказывались работать.

В августе в Киргизии силовики накрыли группировку, которая организовала работу более 15 вебкам-студий в Бишкеке. Организаторами подпольного бизнеса оказались граждане республики и стран СНГ. Еженедельные доходы только одной из студий достигали порядка 90-100 тысяч долларов.