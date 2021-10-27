В Таджикистане сообщили об активизации террористов на севере Афганистана

Террористы активизировали свою деятельность на севере Афганистана. Об этом глава таджикского МИД Сироджиддин Мухриддин сообщил во время встречи министров стран, соседствующих с Афганистаном, пишет ТАСС.

По его словам, активизация деятельности террористов была замечена в граничащих с Таджикистаном северных афганских провинциях.

Мухриддин также заявил, что в террористических группировках, действующих на территории Афганистана, принимают участие граждане соседних стран. Он отметил, что государствам региона необходимо объединить усилия для устранения потенциальных угроз, и подчеркнул, что равнодушие к ситуации в Афганистане может привести к «новой продолжительной гражданской войне» в республике.

При этом глава МИД добавил, что Таджикистан не намерен признавать действующее афганское правительство, сформированное представителями движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), поскольку оно пришло к власти силовым путем и не учитывает мнение всего народа, в том числе таджикской диаспоры. «Таджики должны занимать места в новом правительстве, так как они составляют 46 процентов от общего населения страны», — пояснил он.

Ранее министр обороны Таджикистана, генерал-полковник Шерали Мирзо назвал катастрофической ситуацию в Афганистане из-за отсутствия там легитимного и инклюзивного правительства и наличия систематических нарушений прав человека. По его мнению, это ведет к дальнейшему превращению страны в рассадник международного терроризма.