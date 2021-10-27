Украину обвинили в нарушении антидопинговых правил WADA

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) нарушил всемирный антидопинговый кодекс и международный стандарт тестирования и расследования (ISTI). Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA обвинило НАДЦУ в том, что украинские спортсмены могли быть заранее предупреждены о допинговых проверках. В агентстве утверждают, что с 2012 года центр проводил заблаговременный сбор проб, «организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению». Отмечается, что правила нарушались перед крупными соревнованиями.

Данное расследование будет принято во внимание руководством WADA. О санкциях, которое оно повлечет за собой, не сообщается.

Спортсмен обязан прибыть на пункт допинг-контроля непосредственно после уведомления о допинговой проверке и оставаться на нем до завершения всей процедуры сдачи пробы. Чаще всего допинг-офицеры начинают работу ранним утром.