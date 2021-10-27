Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу

В Кубке России по футболу завершился групповой этап. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам стадии определились все 16 участников 1/8 финала турнира. Еще перед стартом розыгрыша путевку в плей-офф получили клубы Российской премьер-лиги, занявшие места с первого по пятое: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Остальным нужно было выиграть свою группу, в каждой из которой находилось по три команды.

Из элитного дивизиона российского чемпионата к участникам плей-офф присоединились ЦСКА, «Динамо», «Арсенал» и «Нижний Новгород». Также в 1/8 финала присутствуют команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ): «Кубань», КАМАЗ, «Енисей», «Алания», «Ротор» и «Балтика». Единственным представителем второй группы ФНЛ оказалась «Чайка».

О дате жеребьевки Российский футбольный союз (РФС) сообщит в четверг, 28 октября. Встречи 1/8 финала должны пройти в марте следующего года. Действующим обладателем титула является московский «Локомотив». Эта же команда чаще всех выигрывала Кубок — девять раз.