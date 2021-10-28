Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в Вологде

В Вологде 4 ноября пройдет всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Об этом сообщает newsvo.

Мероприятие станет продолжением акции «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь» и «Ночь музыки». «Ночь искусств» завершает эту годовую серию.

Билеты можно будет приобрести по «Пушкинской карте», а на часть программ — онлайн. Кроме того, портал культура.рф будет вести прямые трансляции из музеев, театров и концертных залов.

Ранее сообщалось, что в Сочи 28 и 29 октября пройдет международный фестиваль дизайна Art Weekend Sochi 2021. Мероприятие соберет профессионалов со всей страны и специалистов из Европы. На протяжении двух дней для посетителей будут проходить уникальные лекции, выступления мэтров архитектуры и дизайна, в том числе более 20 спикеров из России, мастер-классы и баттлы.