Немецкого электрика отдали под суд за кастрацию восьмерых мужчин

66-летний электрик из Германии убил одного и кастрировал восемь мужчин

Электрик из Германии предстал перед судом за убийство одного и кастрацию еще восьмерых мужчин. Об этом пишет Euronews.

Незаконные операции с гениталиями 66-летний подсудимый из Мюнхена (правоохранители не сообщают его имя) проводил на кухонном столе. По его словам, мужчины сами просили об этом и отдавали свои средства. Немецкий электрик рассказал суду, что изначально предлагал сексуальные услуги на садомазохистских сайтах, чтобы заработать денег на выплату долгов.

Позже он начал рассказывать клиентам, что раньше работал хирургом, имеет квалификацию и может проводить операции на гениталиях. В итоге с 2018 по 2020 год подсудимый кастрировал или нанес тяжкие увечья восьмерым мужчинам. Еще один скончался во время «операции».

В убийстве электрик не сознавался, однако на руках у полицейских был труп с характерными повреждениями. Преступника также обвинили в отказе от помощи расследованию.

В октябре полицейские Ямайки арестовали священника-«пророка» за убийство двух человек. По словам обвиняемого, он приносил жертвоприношения и, перерезав горло мужчине и женщине, избавил их от «нечистой крови».